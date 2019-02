Slachtoffer aanrijding Renswoude overleden

De 76-jarige voetgangster die zondag 10 februari rond 19:50 uur werd aangereden op de Dorpsstraat in Renswoude, is zaterdag overleden. De veroorzaker van deze aanrijding is nog steeds onbekend.

De recherche is volop in onderzoek en wil deze zaak graag oplossen. Diverse getuigen zijn gesproken en verscheidene (anonieme) tips zijn binnengekomen. Het heeft echter nog niet geleid tot het bekend worden van de dader of het betrokken voertuig.

'We doen hierbij dan ook een dringende oproep aan allen die informatie hebben over de veroorzaker van deze aanrijding, het voertuig en de mogelijke inzittenden', aldus de politie. 'Misschien reed u op die weg of in de omgeving en heeft u iets verdachts gezien, dat mogelijk te maken kan hebben met het ongeval? Misschien hebt u camerabeelden? Misschien zat u in het betreffende voertuig?'