Groep mishandeld machinist

De politie kwam de groep mannen eerder op de avond tegen bij het NS-station in Schagen. Vanuit de NS was gemeld dat deze groep vervelend aanwezig was geweest in de trein. Zij waren er op het station in Schagen uitgezet.

De groep nam echter een latere trein met als eindbestemming Den Helder. Omstreeks 22.15 uur, ter hoogte van Anna Paulowna, kwam het tot een conflict met een conducteur en de machinist van de trein, waarbij de machinist werd mishandeld.

Toen de gewaarschuwde politie ter plaatse kwam, bleken vier verdachten te zijn weggelopen in de richting van het industrieterrein in Anna Paulowna. Hier konden zij (mede met inzet van een politiehond) worden aangehouden.

Korte tijd later kreeg de politie weer een melding van een vechtpartij, nu op de Kruiswijk in Anna Paulowna. Hier werd een feestje door de verdachten verstoord. Door de politie werden drie mannen aangehouden. Het ging hier om mannen die vermoedelijk ook bij het treinincident betrokken waren geweest.