Dertien jaar cel voor doodslag echtgenote

De echtgenoot van de vrouw die vorig jaar dood is gevonden in hun woning in Wernhout, krijgt een gevangenisstraf van 13 jaar wegens doodslag. Voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant staat vast dat hij haar in de nacht van 24 op 25 maart 2018 met bruut geweld om het leven heeft gebracht.

Bloedspoor

De man had na zijn daad de politie gebeld. Hij heeft de politie verteld dat hij was overvallen toen hij spullen in de afvalcontainer wilde gooien en zei niet te weten waar zijn vrouw was. In het huis ontdekten de agenten die op de melding af waren gekomen, het stoffelijk overschot van de 46-jarige vrouw. Bij het grootschalige onderzoek dat volgde, werd kleding van de man gevonden met bloedsporen van zijn echtgenote erop, die hij had verstopt achter het voorpaneel van een inbouwtoilet. Ook op de slippers die hij droeg, bleken haar bloedsporen te zitten.

Doodslag

De nu 48-jarige Wernhouter heeft bekend zijn partner op het hoofd te hebben geslagen en haar te hebben gewurgd met een elektriciteitssnoer. Verder heeft de rechtbankvastgesteld dat hij haar meerdere keren heeft gestoken. De rechtbank vindt moord niet bewezen. Er is geen bewijs dat de man met voorbedachten rade heeft gehandeld omdat niet kan worden vastgesteld in welke volgorde en in welk tijdsbestek het steken, het slaan en het wurgen hebben plaatsgevonden. Daarom kan ook niet worden vastgesteld dat de man tijd heeft gehad om na te denken over zijn handelen.

Straf

Dat hij zulk bruut geweld op zijn partner heeft uitgeoefend en haar heeft omgebracht, rekent de rechtbank in Breda hem zwaar aan. De man nam hiermee bovendien het risico dat hun dochter, die boven lag te slapen, en hun zoon, die elk moment thuis kon komen, geconfronteerd zouden worden met het buitensporige geweld op hun moeder. Hij heeft door zijn daad zijn kinderen hun moeder ontnomen. Hun vertrouwde omgeving is hiermee ineens weggevallen en ze zijn ondergebracht bij andere gezinnen. De dood van zijn vrouw is een groot verlies voor haar familie. Dit alles neemt de rechtbank de man bijzonder kwalijk. In de opgelegde gevangenisstraf heeft de rechtbank verder nog meegewogen dat de man lange tijd heeft geprobeerd de politie te misleiden door een overval in scène te zetten.