Voetbaltrainer veroordeeld voor ontucht met minderjarige

De man werkte als voetbalcoach bij een voetbalvereniging waar het 12-jarige slachtoffer ook voetbalde. Zij leerden elkaar hier kennen en wisselden berichten uit via Instagram en WhatsApp.

Ontuchtig karakter

De militaire kamer oordeelt anders dan de officier van justitie dat het onduidelijk is of de man in juridische zin seksueel bij het slachtoffer is binnengedrongen. Wel stelt de militaire kamer vast dat de handelingen die plaatsvonden een ontuchtig karakter hebben.

Vertrouwen beschaamd

Bij het bepalen van de hoogte van de straf houdt de militaire kamer rekening met het feit dat de man - die geen militair meer is - geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelingen. Ook heeft hij in ernstige mate het vertrouwen beschaamd dat hem als voetbalcoach was toevertrouwd. Daarnaast is het slachtoffer aangetast in haar lichamelijke integriteit en heeft zij hier tot op de dag van vandaag nog veel last van.

Bijzondere voorwaarden

De militaire kamer verbindt ook bijzondere voorwaarden aan het voorwaardelijke strafdeel. De voorwaarden zijn gebaseerd op de problematiek die mogelijk bij de man speelt. Op deze manier kan de man gedwongen worden behandeld. Zo moet hij meewerken aan risicotaxatie van zijn gedrag. Als het nodig blijkt, moet hij zich hiervoor laten behandelen. Verder mag de man op geen enkele wijze contact opnemen met het slachtoffer. Ook moet hij zich melden bij de reclassering.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van 1.000 euro aan het slachtoffer betalen.