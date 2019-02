Opnieuw twee verdachten opgepakt in plofkrakenonderzoek

De politie heeft dinsdag opnieuw twee aanhoudingen gedaan in het onderzoek naar de recente plofkraken in Amsterdam. De verdachten betreffen een 27-jarige en 23-jarige man uit Amsterdam. Hun exacte rol bij de plofkraken wordt onderzocht. Dit meldt de politie dinsdag.

Meerdere plofkraken

Eind 2018 en begin 2019 vonden in een korte tijd meerdere plofkraken op geldautomaten plaats in Amsterdam, voornamelijk in Amsterdam-West. De recherche onderzoekt de verschillende incidenten en een eventuele onderlinge samenhang in de reeks. Eerder werden in het onderzoek al twee aanhoudingen verricht.

Schade

Tussen eind oktober 2018 en begin februari 2019 hadden plofkrakers het twaalf keer op geldautomaten in Amsterdam voorzien: elf keer in Amsterdam-West en één keer in Amsterdam-Noord. In de reeks bleef het drie keer bij een poging, in de andere gevallen werden de geldautomaten met behulp van explosieven opgeblazen. Dit had aanzienlijke schade aan de automaten, gevels en panden tot gevolg. Gelukkig bleef het overal bij materiële schade en vielen er geen gewonden.

Onderzoek en aanhoudingen

De gevaren en maatschappelijke gevolgen van de plofkraken worden zeer serieus genomen en de recherche heeft sinds oktober dus ook intensief onderzoek gedaan. Op donderdag 10 januari 2019 werden hierin al twee verdachten aangehouden, een 26-jarige en een 22-jarige man uit Amsterdam. De 26-jarige verdachte zit nog vast, de 22-jarige verdachte is heengezonden, maar blijft ook verdachte in het onderzoek.

112

U mag de politie daarnaast ook contacten als u op dit moment of in de toekomst een verdachte situatie ziet bij of in de omgeving van een geldautomaat. Bel dan direct 112 en geef uw informatie door.