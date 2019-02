Zeer grote brand in bedrijfspand Schiedam

In Schiedam is dinsdagavond rond 19.45 uur een zeer grote uitslaande brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Couwenhovenstraat.

Opgeschaald

Direct werd er opgeschaald naar middelbrand. Bij de meldkamer was al snel duidelijk dat om een zeer grote brand zou gaan. Daarom is er direct fors opgeschaald door de hulpdiensten. Maar liefst 8 tankautospuiten en diverse hoogwerkers zijn bij de brand ingezet.

Rook

De rookontwikkeling trekt goed omhoog, waardoor omwonenden weinig tot geen hinder ondervinden van de brand. Het pand is voor een groot gedeelte ingestort. Ook staan diverse voertuigen, die voor het pand geparkeerd stonden in brand. Over de oorzaak is nog niets bekend.