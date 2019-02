'Criminelen zoeken op Marktplaats hun slachtoffers uit'

De krant deed een rondje langs adverteerders die peperdure horloges aanbieden op Marktplaats. Die vertellen allemaal dat zij te maken krijgen met mensen die de boel proberen te flessen. Het gaan dan om echte gehaaide criminelen en er is vaak sprake van bedreigende situaties.

Soms worden de adverteerders met heftiger situaties dan oplichterij geconfronteerd. Zo vertelt een man uit Geldrop aan de krant dat hij thuis werd opgewacht door 'een man met een capuchon' op. Toen de verkoper niet alleen bleek te zijn, maakte de onbekende dat hij wegkwam. De Gelddroppenaar kreeg later die avond een bericht van 'de man met een capuchon' dat hij van plan was geweest om hem te overvallen. Maar hij had zich bedacht, zo liet hij weten. De adverteerder uit Geldrop kreeg ook te maken met iemand die probeerde te betalen met vals geld. Hij wist de biljetten af te pakken en aan de politie te overhandigen.

Volgens Wouter Stol, lector cybersafety aan de NHL Hogeschool lijkt het erop dat criminelen constant op Marktplaats op zoek zijn naar buitenkansjes. In de krant zegt hij: 'Criminelen zijn op zoek naar snel geld. Marktplaats is dan ideaal. In plaats van dat je inbreekt en hoopt dat er iets waardevols ligt, zeg je met zo’n advertentie: hier liggen dure sieraden.'

Veel mensen die waardevolle spullen aanbieden op Marktplaats zijn zich bewust van de risico's en nemen hun voorzorgsmaatregelen. Maar Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool, vindt dat ook verkoopsites van tweedehands spullen iets mogen doen. In krant zegt hij: 'Want het is heel simpel: het gaat te vaak fout bij Marktplaats. Dan moet er dus iets gebeuren. Ik denk dat de overheid strengere eisen mag stellen aan dit soort sites, zodat het veiliger wordt.' In een reactie heeft Marktplaats laten weten dat er continue naar verbeteringen wordt gezocht om de veiligheid te vergroten.