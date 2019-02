Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij aan de Wapenstraat in Rotterdam is woensdag aan het einde van de middag een 29-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpverleners aanspreekbaar en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht en is daar aangehouden. Om het slachtoffer de eerste hulp te bieden is er het personeel van een traumahelikopter ingezet.

De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft in een ondergrondse vuilcontainer in de Maliestraat een vuurwapen aangetroffen. De verdachte zal gehoord worden over zijn rol bij de schietpartij.