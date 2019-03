De oudjes mogen weer de weg op

De huidige oldtimerregeling houdt in dat voertuigen van jaargang 1987 en ouder in aanmerking komen voor een kwarttarief per jaar met een maximum van 120 euro per jaar, onder voorwaarde dat er ’s winters (december tot en met februari) geen gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. De regeling geldt alleen voor benzineauto’s, motoren, bussen en vrachtauto’s. Diesel- en LPG-rijders komen niet voor de regeling in aanmerking.