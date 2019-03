Eigenaar voertuig dodelijk ongeval Renswoude meldt zich

In verband met een aanrijding met dodelijke afloop op de Dorpsstraat in Renswoude op zondagavond 10 februari, was de politie op zoek naar de bestuurder van een oude groene Opel Astra. De eigenaar heeft zich donderdagavond gemeld op het politiebureau.

Die zondagavond rond 20.00 uur werd een 76-jarige vrouw uit Renswoude tijdens het oversteken op een zebrapad op de Dorpsstraat aangereden. De automobilist reed na de aanrijding door. Omstanders kwamen het slachtoffer direct te hulp. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze op vrijdag 22 februari aan haar verwondingen kwam te overlijden.

Onderzoek

De recherche startte meteen een onderzoek, sprak met meerdere getuigen en bekeek bewakingsbeelden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de doorgereden auto vermoedelijk een ruim 20 jaar oude groene Opel Astra hatchback was en mogelijk uit de omgeving van Renswoude en / of Scherpenzeel kwam. Meerdere tips kwamen er binnen. De eigenaar van de auto meldde zich donderdagavond 28 februari op het politiebureau waarna hij werd aangehouden. Ook de auto is achterhaald en in beslag genomen. Deze wordt door specialisten van Forensische Opsporing onderzocht op sporen.