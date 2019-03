Kou uit de lucht rond aandelen Air France-KLM

In een persconferentie liet de Franse minister Bruno Le Maire weten dat het anderhalf uur durende gesprek constructief was. Frankrijk en Nederland zijn vrienden zei Le Maire en sprak over een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van Air France-KLM. Beide landen zullen zich inzetten voor versterking van het bedrijf.

Beide ministers geven hun steun aan de CEO van KLM, Ben Smith, en het senior managementteam van de Air France-KLM-groep en haar medewerkers. Tevens steunen Le Maire en Hoekstra alle genomen besluiten door de raad van bestuur van de Groep om ervoor te zorgen dat men efficiënter werkt.