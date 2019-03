Het gaat in Nederland 'dramatisch slecht' met de weidevogels

Volgens Vogelbescherming Nederland gaat het 'dramatisch slecht' met de boerenlandvogels, zowel het aantal weidevogels als akkervogels gaat snel achteruit. Als oorzaken worden vaak bestrijdingsmiddelen, insectensterfte en verlies van aan leefgebieden genoemd. DIt schrijft dagblad Trouw zaterdag.

Sinds 1990 is er landelijk een daling van 40 procent, maar in de provincie Gelderland is de afname inmiddels veel hoger: 80 procent in 30 jaar. In Utrecht 60 procent teruggang, in Noord-Holland 50 procent. Als dit niet verandert, is er volgens Vogelbescherming Nederland een grote kans dat binnen tien jaar de patrijs, de zomertortel, watersnip en wulp in een aantal provincies uitsterven.

Volgens Vogelsbescherming Nederland moet de verandering komen vanuit de provinciale politiek. Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland in de krant: 'Provincies hebben de verantwoordelijkheid. Ze moeten die pakken, nu het nog kan.' Volgens Vogelbescherming Nederland zijn ze verplicht ervoor te zorgen dat de populaties boerenlandvogels zich herstellen. Er zijn provincies die al een serieus beleid hebben voor het behoud van de weidevogels, maar Flevoland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben dat volgens Vogelbescherming Nederland nog niet.