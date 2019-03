Erfenis Els Borst gebruikt om kankermedicijn weer terug te halen naar Nederland

Met de erfenis van zijn schoonmoeder, wijlen minister Els Borst, probeert een Nederlandse chemicus een veelbelovend kankermedicijn terug te halen dat van de markt was verdwenen. Dit schrijft de Volkskrant zaterdag.

Schoonzoon en chemicus Sjaak Neefjes is naar India gereisd om daar een beloftevol kankermedicijn te laten maken. Met hetgeld uit de erfenis van zijn schoonmoeder heeft hij de productie van dit geneesmiddel in India in gang gezet.

Oud-minister Els Borst overleed in 2014. Tegen de krant zegt Neefjes: 'ls heeft veel voor kankerpatiënten gedaan, als minister maar ook daarna.’ Het medicijn heet aclarubicine en kan het leven patiënten met leukemie verlengen en sommigen misschien wel genezen. Mogelijk kan het zelfs bij andere, lastig te behandelen vormen van kanker helpen.

Het medicijn verdween begin deze eeuw van de markt, omdat het commercieel niet meer interessant was. De krant schrijft dat Neefjes hoopt dat het medicijn al van de zomer vanuit India naar Nederland komt. Dan volgt er een test in verschillende ziekenhuizen. Volgens Neefjes zou het zonder de erfenis van Borst nooit gelukt zijn om het medicijn naar Nederland te halen.