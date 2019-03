Mannen hadden duizenden kilo's vuurwerk opgeslagen in Duitse bunker

Afgelopen vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Zwolle tot 36 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen drie verdachten uit de omgeving van Den Haag. 'Het OM verwijt hen het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk in een bunker in Duitsland', zo meldt het OM.

Duizenden kilo's zwaar vuurwerk

In totaal ging het om ruim 2500 shells en 7713 kg andersoortig vuurwerk (bangers en flowerbeds, sommigen van enkele tientallen kilo’s per stuk) dat verdachten hadden opgeslagen in bunkers net over de grens.

Heterdaad

De mannen werden op 19 oktober 2016 op heterdaad betrapt door de Duitse politie terwijl ze het vuurwerk uit een vrachtwagen laden en opsloegen in een gehuurde opslagplaats. De 35-jarige P.P. uit Leidschendam wordt gezien als de hoofdverdachte. De twee andere verdachten zouden hem volgens de afgelegde verklaringen hebben geholpen op zijn verzoek.

Nederlandse markt

De enorme hoeveelheid vuurwerk was vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse markt om daar illegaal te worden afgezet. Of de verdachten zich voor eigen rekening met vuurwerk bezig hielden of dit voor anderen uitvoerden blijft onduidelijk. De hoofdverdachte verklaarde vandaag tegenover de rechter wel dat hij het voor een ander had gedaan maar noemde geen naam.

Ernst van de feiten en strafeis

Het vuurwerk dat bij verdachten in beslag is genomen is zogeheten professioneel vuurwerk. In de handen van particulieren is dit soort vuurwerk levensgevaarlijk. In het verleden hebben hiermee ernstige ongevallen plaatsgevonden. Reden voor de officier van justitie om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden voor de hoofdverdachte en 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor de twee medeverdachten te eisen. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.