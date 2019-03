Verkeer ondervindt veel hinder van harde wind

Vanwege de harde windstoten is voor heel Nederland code geel afgegeven. Door de harde wind verloor een vrachtwagen op de A2 bij Vinkeveen zijn lading. Richting Utrecht gingen daardoor drie rijstroken dicht. Inmiddels is de weg weer schoon en de file opgelost.

Op de A27 richting Breda kreeg de harde wind bij Hank vat op het trailerdak van een vrachtauto. Er moest een rijstrook dicht en daardoor ontstond een forse file richting Breda.

Op de A29 ten zuiden van Rotterdam, ter hoogte van Heinenoord, zijn bomen de weg op gewaaid. De ANWB meldt dat de rechterrijstrook richting Bergen op Zoom dicht is. En op de A4 hing bij de Beneluxtunnel een matrixbord los. De linkertunnelbuis richting het zuiden was afgesloten. Het bord is inmiddels verwijderd. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Schiphol heeft vanwege de harde wind uit voorzorg vanochtend zeker 70 vluchten geschrapt om zo de kans op vertragingen bij intercontinentale vluchten te verminderen. Het gaat om heen- en terugvluchten naar 36 vooraf te checken wat de status is van hun vlucht is

De wind zal in de loop van de middag in kracht afnemen. Dan waait het vooral in het noorden nog hard. In het midden en zuiden wordt het droog en kan af en toe de zon doorbreken. Het wordt dan circa 8 graden.