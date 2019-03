Sportraad: Zandvoort of anders geen formule1 in Nederland

Op 4 maart 2019 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een open brief gestuurd aan betrokken partijen over de mogelijke organisatie van Formule 1 in Nederland. De brief is gericht aan het kabinet, het parlement, de provincies Noord-Holland en Drenthe, de gemeenten Zandvoort en Assen en de beide circuits.