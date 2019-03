M. stuurde vorig jaar 15.041 meldingen door naar de politie

Het aantal anonieme tips over drugslabs is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2018 ontving Meld Misdaad Anoniem (M.) een recordaantal van 249 meldingen over productielaboratoria van onder andere xtc en ghb, een stijging van 40%.

Ook werd er meer gemeld over criminaliteit op straat, zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij en straatroof. Het aantal meldingen over hennepkwekerijen daalde opnieuw (-21%). De ‘opbrengst’ aan hennepplanten bleef echter onverminderd hoog met een geschatte straatwaarde van 37 miljoen euro.

In het hele land zijn productielabs voor synthetische drugs aangetroffen dankzij M.-tips. Zo werden drugslabs opgerold in Leiderdorp, Sliedrecht, Sint Willebrord, Elsendorp en Eerste Exloërmond. Woordvoerder Marc Janssen: “De tijd dat er vooral gemeld werd over drugslabs in het zuiden van het land is voorbij. Uit een analyse van onze cijfers blijkt dat het aantal tips over drugslabs in Noord-Brabant en Limburg stabiel bleef, maar in alle andere regio’s toenam. De grootste stijging is te zien in de regio’s Den Haag en Noord-Nederland.”

De politie waarschuwde eerder al voor een toename van drugslabs in woonwijken en de grote risico’s die de productie van synthetische drugs met zich meebrengen. Ook midden in een woonwijk in Waalwijk werd een xtc-lab aangetroffen. Na een anonieme tip vond de politie 150.000 xtc-pillen, ongeveer vijftien kilo MDMA en twee tabletteermachines. De MDMA werd op deze locatie vermengd met andere stoffen, waarna er pillen van werden geslagen. Burgemeester Nol Kleijngeld: “Levensgevaarlijk voor de omgeving en daarom voor mij ook reden om de woning te sluiten. Vorig jaar hebben we 36 drugspanden gesloten, mede dankzij tips die via Meld Misdaad Anoniem zijn binnengekomen. Samen met de inwoners en ondernemers werken we aan een veilige gemeente”.

Daling hennep

Het aantal tips over hennepteelt liep het afgelopen jaar verder terug (4.529 ten opzichte van 5.754 in 2017), maar de ‘opbrengst’ van de meldingen bleef onverminderd hoog. In totaal werden minimaal 377.554 hennepplanten in beslag genomen, zo blijkt uit de terugkoppeling van de politie in 2018. De geschatte straatwaarde van deze hennep is ruim 37 miljoen euro.

Celstraffen

Drugscriminaliteit gaat vaak gepaard met georganiseerde misdaad en financieel-economische delicten, zoals crimineel vermogen en witwassen. Hierover werd bijna 700 keer getipt en leidde ook tot veroordelingen. Zo kreeg een 48-jarige man uit Apeldoorn van de rechter vier jaar celstraf voor het witwassen van vijf miljoen euro.

Ook in andere heftige zaken werden daders het afgelopen jaar veroordeeld mede dankzij anonieme tips. Twee mannen uit Huizen kregen van de rechter zeven en zes jaar celstraf voor een gewelddadige woningovervalin Laren en een Amsterdammer moet twee jaar de cel in voor seksuele uitbuiting van een minderjarig meisje. De rechtbank veroordeelde een Tilburger tot drie jaar cel voor brandstichtingbij een busmaatschappij en de rechter legde twee mannen drie jaar celstraf op voor het opslaan en verhandelen van 35.000 kilo illegaal vuurwerk.

Daders herkend

Vorig jaar werd ook meer gemeld over criminaliteit op straat zoals zakkenrollerij, winkeldiefstal en straatroof. In totaal stuurde M. 332 tips (+27%) hierover door naar de politie. Marc Janssen: “De meeste meldingen over dit soort onderwerpen krijgen we naar aanleiding van Opsporing Verzocht en regionale opsporingsprogramma’s. Na het tonen van beelden worden daders herkend. Het raakt mensen persoonlijk en daarom wordt veel meegedacht. Straatroof gaat echter ook vaak gepaard met intimidatie en geweld. Als de daders bekenden zijn uit de wijk of het dorp, biedt anoniem melden uitkomst.”

In totaal stuurde M. vorig jaar 15.041 meldingen door naar de politie en opsporingsinstanties. Uit terugkoppeling van de politie in 2018 blijkt dat mede dankzij M.-tips minimaal 1.421 aanhoudingen zijn verricht.