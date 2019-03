Auto totaal vernield na explosie

In de nacht van zaterdag op zondag in het afgelopen weekend is een auto in Hendrik Ido Ambacht compleet verwoest na een explosie. Dit meldt de politie maandag.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van de explosie van de auto die op de Beukengaarde in Hendrik Ido Ambacht geparkeerd stond. 'Rond 02.45 uur werd een enorme knal gehoord en bleek de auto totaal vernield', aldus de politie. Door de Forensische Opsporing werd onderzoek verricht naar de oorzaak van de explosie.

Camerabeelden gevraagd

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien wat verband houdt met de explosie of die iemand hebben gezien in de buurt van de auto om contact op te nemen. Ook andere informatie is van harte welkom. Beschikt u over camerabeelden dan vraagt de politie deze te bekijken of er iets op staat wat met de ontploffing van de auto te maken kan hebben.