Grote politieactie tegen spookbewoning

In een groot onderzoek naar spookbewoning hebben de politie-eenheid Den Haag en het OM Den Haag dinsdagmorgen in alle vroegte doorzoekingen gedaan in ruim dertig woningen in met name de wijk Ypenburg. Bij deze actie zijn drie personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen. Ook de FIOD, Belastingdienst en gemeente Den Haag zijn bij de actie aangesloten.

Verhuurbemiddelaars

Uit het onderzoek van het team financieel-economisch criminaliteit (FINEC) van de politie-eenheid Den Haag bleek dat in de Haagse wijk Ypenburg in grote appartementencomplexen bewoners verblijven, die dat zo anoniem mogelijk zouden proberen te doen.

Gedurende het onderzoek kreeg de politie zicht op drie mannen die dit als verhuurbemiddelaars voor deze bewoners georganiseerd zouden hebben. In veel gevallen stond er niemand in de woning ingeschreven bij de gemeente. Daarmee bleven de feitelijke bewoners van de woningen in veel gevallen buiten beeld.

Verdachten in beperking

De drie aangehouden mannen van 57, 43 en 36 jaar komen uit Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk. Zij zitten momenteel in beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Actie loopt nog

Op dit moment vinden zo’n twintig zoekingen plaats in woningen in de wijk Ypenburg. Daarnaast worden ook woningen in Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en een pand in Rotterdam doorzocht. Waar nodig maakt de politie gebruik van specialistisch personeel, zoals digitale specialisten. Ook worden geld- en drugshonden ingezet.