20 jaar cel voor doodslag bij een overval op 85-jarige vrouw

De rechtbank Den Haag heeft dinsdag een 44-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor een woningoverval waarbij een 85-jarige vrouw is komen te overlijden. De rechtbank is van oordeel dat de man bij deze overval tegenover deze hoog bejaarde vrouw zodanig gewelddadig heeft gehandeld dat hij ook de opzet had op de dood van zijn slachtoffer.

Witwassen

De man wordt ook veroordeeld voor het witwassen van de buit van de overval, de bankpassen, sieraden en gouden munten van het slachtoffer.

De medeverdachte, zijn 35-jarige partner, is vrijgesproken van betrokkenheid bij de overval, maar voor het witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden. Zij heeft namelijk de sieraden en gouden munten verkocht aan verschillende juweliers. Het stel is van de opbrengst samen op vakantie gegaan.

Bewijs tegen de man

De rechtbank heeft vastgesteld dat de man degene is die zeer kort na de overval geld heeft opgenomen met de gestolen bankpassen. Op een kussen dat op het slachtoffer lag is DNA-materiaal gevonden dat overeenkomt met dat van de man of een aan hem verwante man. Verder wijzen onder andere telefoongegevens en de afgelegde route van de auto van de man op zijn betrokkenheid bij de overval.

Onvoldoende bewijs tegen medeverdachte

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de medeverdachte betrokken is geweest bij de overval. In de woning zijn geen DNA- of andere sporen aangetroffen die in haar richting wijzen. Ook is niet gebleken dat er die avond meer dan één persoon in de auto van de man zat. De rechtbank gaat er daarom van uit dat de man in zijn eentje deze gruwelijke overval heeft gepleegd.

Hogere straf

De officier van justitie had een gevangenisstraf van 16 jaar geëist. De rechtbank is van oordeel dat deze eis onvoldoende recht doet aan de zaak waarbij een oudere vrouw op een zeer gewelddadige en gruwelijke wijze aan haar einde is gekomen en legt de man daarom 20 jaar gevangenisstraf op.

Vrijspraak

De rechtbank spreekt beide verdachten vrij van een woningoverval op een ouder echtpaar in Den Haag in juli 2016.