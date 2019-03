Marechaussee houdt verdachte mensensmokkel aan in Ter Apel

De verdachte reed in Ter Apel in een bestelbusje, die zitruimte biedt aan 9 personen, waarin hij 7 personen vervoerde die niet in het bezit waren van geldige papieren. Eén van hen bleek in het bezit van een vals Moldavisch rijbewijs. Het gaat om 4 vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 59 en 3 mannen in de leeftijd van 17 tot en met 46. Zij zijn allen het vreemdelingentraject ingegaan.