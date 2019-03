Aspirant politieman (22) verkocht politie-informatie door aan criminelen

Dinsdag hoorde een 22-jarige politieman in opleiding voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 45 maanden tegen zich eisen. 'Volgens de officier van justitie is bewezen dat de man uit Tiel informatie uit de politiesystemen illegaal heeft geraadpleegd en tegen betaling heeft doorgespeeld aan derden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Integriteit

‘Dit soort handelingen raakt niet alleen de integriteit van één politieambtenaar, maar het heeft zijn weerslag op de integriteit van alle opsporingsdiensten. Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend door dit soort lekken. Ook burgers verliezen hun vertrouwen in de opsporingsdiensten’, aldus de officier van justitie.

Politie Eenheid Amsterdam

In maart 2018 werd een onderzoek gestart naar de aspirant van de Politie Eenheid Amsterdam. Volgens een anonieme melding zou hij informatie uit de politiesystemen hebben verkocht aan twee broers die zich bezig hielden met handel in softdrugs. ‘Het onderzoek heeft geleid tot een dossier met een schrikbarend grote hoeveelheid illegale raadplegingen en daarbovenop nog het veelvuldig doorverkopen van die informatie aan subjecten van de politie’ aldus de officier van justitie.

'Spreekuur'

De verklaring van de verdachte dat hij door één van de afnemers van de informatie zou zijn bedreigd, acht de officier niet geloofwaardig. Bovendien zou dit nog niet verklaren waarom ook anderen bij hem terecht konden voor informatie uit de politiesystemen: ‘Hij geeft toe dat hij in zijn auto of het café spreekuur hield. Volgens zijn eigen schatting waren er zo’n vijftig verschillende onbekende personen voor wie hij de systemen bevraagd heeft’, aldus de officier van justitie.

Drugsonderzoek gefrustreerd

De verdachte wist volgens de officier heel goed waarom anderen belang hadden bij de informatie die hij kon verstrekken. Zo heeft de Tielenaar gezocht naar bedrijventerreinen waarop mogelijk hennepkwekerijen waren. Deze informatie werd doorgespeeld naar een man die van plan was om de kwekerijen te rippen. ‘De gevolgen hiervan zijn niet alleen in potentie groot, maar er is ook daadwerkelijk schade geleden aan een net opgestart drugsonderzoek. Door de informatie door te spelen naar twee verdachten in dat onderzoek, lag dat onderzoek gewoon op straat en kozen de betrokkenen het hazenpad. Ik begrijp niet hoe verdachte dit zijn eigen collega’s kan aandoen. Overdag met collega’s arrestanten vervoeren, surveilleren op straat, maar buiten diensttijd andere collega’s dwarsbomen in hun werk om er zelf geld aan te verdienen’, aldus de officier.

Duizenden raadplegingen

In totaal heeft het onderzoek duizenden raadplegingen in het systemen aan het licht gebracht. Deze bevragingen hadden niets met het werk van de aspirant politieman te maken en werden vrijwel altijd gedaan op tijdstippen dat hij niet in dienst was. Het handelen van verdachte is juridisch omschreven als schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en ambtelijke corruptie.

'Goed verdiend'

Volgens de officier van justitie past alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf: ‘De hoogte van de straf wordt bepaald door de periode van lekken, de hoeveelheid raadplegingen en het feit dat verdachte zich liet betalen en er goed aan verdiend heeft. Ook de aard van de gelekte informatie weegt mee. Het was écht gevaarlijk wat verdachte deed. Ondermijnend voor de rechtstaat. Dat belang van een goed functionerende rechtstaat moeten we beschermen’, aldus de officier van justitie.

45 maanden cel

Alles afwegende vindt het OM een gevangenisstraf van 45 maanden op zijn plaats. Daarnaast vordert het OM ontzetting van het recht tot het bekleden van enig publiek ambt voor de duur van acht jaar: ‘Verdachte heeft bewezen zich niet als een behoorlijk ambtenaar te kunnen gedragen, zodat de maatschappij zo lang mogelijk beschermd moet worden tegen een eventuele terugkeer van verdachte in een openbaar ambt’, aldus de officier. De rechtbank in Arnhem doet op 19 maart uitspraak.