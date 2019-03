Man (72) overleden aangetroffen in auto in Veenendaal

Dinsdagochtend kwam er bij de politie rond 07.00 uur een melding binnen over een stilstaande auto op de Rondweg in Veenendaal. 'Er bleek een auto half in de bosjes te staan. Na onderzoek bleek de bestuurder overleden. We zoeken getuigen van het ongeval', zo meldt de politie dinsdag.