Gewonden bij gewapende overval op juwelier in Breda

In Breda hebben woensdagochtend vier mannen een gewapende overval gepleegd op juwelier House of Pertijs.

Dat gebeurde rond 11.00 uur aan de Parkstraat in Breda. Dit meldt Omroep Brabant. De mannen kwamen de zaak binnen en bedreigde het personeel. Er zou daarbij niet geschoten zijn, maar wel raakte een beveiliger gewond aan zijn hoofd en liep een andere man ook verwondingen op.

De overvallers, die geld en sieraden eisten, zijn gevlucht. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. De beveiliger is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer kon ter plaatse worden behandeld.

De overvallers zijn gevlucht in een zilverkleurige Volkswagen Golf. De politie is een klopjacht begonnen. Hierbij is ook een politiehelikopter ingezet. De vluchtauto werd al teruggevonden in de Nieuwe Ginnikestraat dichtbij de juwelierszaak. Maar de daders zijn nog voortvluchtig zo meldt de lokale omroep. Een buurtbewoner laat weten dat ze een knal hoorde en zag dat de beveiliger in gevecht was met een van de overvallers en dat op dat moment drie andere overvallers de zaak binnenkwamen.