OM stelt geen sprake van noodweer bij steekpartij voetbalsupporters en eist 48 maanden celstraf

Een ruzie tussen verdachte en een groepje supporters mondt uit in een vecht- en steekpartij op het stationsplein in Den Bosch. Dit alles vindt plaats op zondag 20 maart 2022. Drie mannen en een toegesnelde omstander die het opnam voor verdachte raken gewond. Hun littekens herinneren 3,5 jaar later nog aan het incident. 'Een 40-jarige man uit Zaltbommel wordt aangehouden en stond vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) eist 48 maanden gevangenisstraf tegen hem', zo meldt het OM dinsdag.

Reconstructie op basis van videomateriaal politie

Het Videoteam van de politie, bestaande uit camerabeeldspecialisten, kijkt naar aanleiding van het incident de camerabeelden uit en beschrijft nauwkeurig wat zich die avond heeft afgespeeld. Zij zijn opgeleid om de kleinste details in beeldmateriaal te ontdekken. Op basis daarvan heeft de officier van justitie een reconstructie gemaakt van de gebeurtenissen. Hieruit blijkt dat omstreeks 19.20 uur een luidruchtig groepje Ajax-supporters vanaf de trein uit Amsterdam naar het stationsplein in Den Bosch loopt. De verdachte loopt naar het groepje toe.

Grimmig

Meerdere getuigen verklaren later dat de sfeer dan al snel grimmig wordt. De verdachte haalt dan met een mes uit naar het hoofd van een van de slachtoffers. Vervolgens vallen een andere man uit het groepje en de verdachte elkaar aan, waarbij een tweede slachtoffer eveneens gewond raakt aan zijn hoofd.

Slaat met mes om zich heen

Terwijl de verdachte vervolgens op de grond valt en wordt geslagen en geschopt door meerdere mannen, slaat hij met zijn mes om zich heen. Met als gevolg een snijwond in het gezicht en een slagaderlijke bloeding in het been van een van de slachtoffers en een steekwond in de knie van een toegesnelde omstander die verdachte wilde helpen toen hij op de grond lag en werd geslagen en geschopt.

Noodweer of niet?

Centraal stond vandaag de vraag of de verdachte enkel uit zelfverdediging heeft gehandeld en zich dus kan beroepen op noodweer. 'Naar oordeel van het OM is dat niet het geval. De verdachte heeft zich namelijk aanvallend opgesteld tijdens het incident door te provoceren, de confrontatie te zoeken en tot twee keer toe de aanval in te zetten met zijn mes. In plaats daarvan had hij ervoor kunnen kiezen om weg te gaan. Hij had dus anders kunnen en moeten handelen', aldus het OM.

Getekend voor het leven

De officier van justitie: 'Deze verdachte is op pad gegaan met een scherp mes en heeft geen enkel moment getwijfeld om dit te gebruiken, nadat hij zelf de confrontatie zocht met een groep voetbalsupporters. De slachtoffers zijn, letterlijk en figuurlijk, getekend voor het leven door de littekens die ze hebben overgehouden aan de steekpartij. Gelukkig hebben zij het overleefd, maar het had ook anders af kunnen lopen. Het gedrag van de verdachte is niet anders te betitelen dan als een vorm van zinloos, excessief geweld.' De rechter doet over twee weken uitspraak.