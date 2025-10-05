Verwarde man loop met groot mes rond tijdens evenement in Breda

De politie kreeg zondagmiddag diverse meldingen binnen van verontruste bezoekers van de Singelloop in Breda. Zij hadden gezien dat zich een man tussen het publiek bevond die een groot mes bij zich droeg.

Nadat de politie eerst een melding kreeg van een man die met een mes door het Valkenburgparki liep, volgde al snel enkele verontruste meldingen waaruit bleek dat die persoon richting centrum ging. Daar was op dat moment de Singelloop in volle gang. Het evenement kent zo’n 60.000 bezoekers en de politie zette fors in om de mogelijke dreiging te stoppen. Dat lukte uiteindelijk in de buurt van het van Coothplein, waar de verdachte getracceerd werd. Hij werd aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt uitgezocht wat zijn mogelijke internties waren. Het gaat om een 26-jarige inwoner van Breda die een verwarde indruk maakt.