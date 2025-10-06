Man aangehouden na steekincident

Een gewonde vrouw kwam zondagochtend van een trap afrennen in een appartementencomplex aan de Enschotsestraat in Tilburg. Ze bleek meerdere steekwonden te hebben. Een buurtbewoner liet haar binnen en belde de hulpdiensten.

Op zondag 5 oktober om 11.30 uur belde iemand vanaf Eindhoven naar 112. Zijn vriendin, die in de Enschotsetstraat in Tilburg woonde, had gebeld dat ze was neergestoken. Op nagenoeg datzelfde moment kwam er een 112 melding vanuit die Enschotsestraat dat er een vrouw was neergestoken. Hulpdiensten spoedden zich naar de straat en troffen daar inderdaad, in een woning van de behulpzame buurtbewoner, een zwaargewonde vrouw aan. Ambulancepersoneel ontfermde zich over haar en ze werd naar een ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding

Het slachtoffer, een bewoonster uit de flat, kon nog kort tegen de toegesnelde agneten vertellen dat ze was neergestoken door een buurman. Die buurman, die dus ook in de flat woont, is kort na het incident aangehouden. Hij is naar het bureau gebracht en wordt verdacht van poging moor of doodslag.