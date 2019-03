We gooien nog steeds teveel rotzooi in ons toilet

Uit het onderzoek, waarbij de Unie van Waterschappen ruim 2000 Nederlanders vroeg naar hun doorspoelgedrag, blijkt dat de kennis van wat wel en niet in het riool thuishoort nog niet voldoende is. Billendoekjes veroorzaken verstoppingen in het riool. Hetzelfde geldt voor vezeldoekjes, vet, frituurvet en olie. Alleen wc-papier mag door het toilet worden gespoeld.

WEKELIJKS 10,5 MILJOEN BILLENDOEKJES

Toch gaf bijna 1 op de 10 Nederlanders aan weleens billendoekjes door het toilet te spoelen. Omgerekend zijn dat zo’n 1,5 miljoen mensen. En dat levert, uitgaande van dagelijks gebruik, een afvalberg op van wekelijks 10,5 miljoen billendoekjes. Daarnaast verdwijnen in mindere mate ook menstruatieproducten, medicijnen, frituurvet, verfresten en etensresten in het toilet. En soms zelfs luiers.

ETENSRESTEN IN HET TOILET

Uit de enquête blijkt verder dat de grootste misvatting is dat etensresten doorgespoeld mogen worden. 14% denkt dat etensresten prima door het toilet kunnen, 21% van de ondervraagden doet dit dan ook. 2% geeft aan frituurvet door het toilet te spoelen. Verfresten en medicijnen wordt door 1% gewoon door de wc gespoeld.

140.000 KILO MEDICIJNRESTEN

Verf en medicijnen verstoren het waterzuiveringsproces. Deze resten vormen een groeiend probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Medicijnresten komen niet alleen in het riool terecht door het wegspoelen van medicijnen door het toilet. Maar ook bijvoorbeeld via urine of door het afspoelen van muggenspray van de huid tijdens het douchen. In totaal moet jaarlijks 140.000 kilo medicijnresten uit het afvalwater gezuiverd worden.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Als we extra investeren in nieuwe technologieën kunnen we steeds meer nieuwe, verontreinigende stoffen uit afvalwater zuiveren. Een aanpak om ervoor te zorgen dat die stoffen het water überhaupt niet in komen, is ook een mogelijkheid. Dit soort keuzes in het waterbeheer staan centraal tijdens de waterschapsverkiezingen. Er valt dus iets te kiezen op 20 maart.”