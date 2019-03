Duncan Laurence met nummer Arcade naar het Eurovisie Songfestival

Het nummer waarmee Duncan Laurence Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2019 in Tel Aviv is bekend. Het nummer heet Arcade. Duncan Laurence maakte het vanavond zelf bekend in De Wereld Draait Door,

Eind januari was al bekend dat de 24-jarige Duncan Laurence Nederland zou gaan vertegenwoordigen op het Songfestival. Toen werd ook aangekondigd dat hij zijn plaat op 7 maart naar buiten zou brengen. Echter, de exacte tijd en plek bleven toen geheim.

De inspiratie voor het nummer vond Duncan in zijn eigen leven. In 2014 deed hij mee aan de talentenjacht The Voice of Holland. Ilse DeLange heeft Duncan Laurece voorgedragen aan de selectiecommissie. Zij was bij The Voice of Holland zijn coach.

Duncan Laurence is de artiestennaam van Duncan de Moor. Duncan is een Nederlandse singer-songwriter, die bekendheid kreeg door zijn deelname aan het vijfde seizoen bij The Voice. Sinds zijn 13e jaar schrijft De Moor eigen teksten, waaronder voor zijn band The Slick and Suited maar ook voor andere artiesten. The Slick and Suited is in januari 2013 ontstaan op de Rockacademie in Tilburg en de band trad op op festival Eurosonic Noorderslag.

De Moor studeerde in 2017 af aan de Rockacademie. Hij ontwikkelde zich daar als zanger, songwriter en producer en deed tijdens zijn studie ervaring op in onder meer Londen en Stockholm. Hij geeft zangles in Tilburg en Amsterdam en coacht ook songwriting. Als songwriter is hij aangesloten bij Sony/ATV Music Publishing.