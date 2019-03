VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag bekendgemaakt.

Grotere transparantie

Achtergrond van deze regeling is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een BIG-geregistreerde zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is.

Administratieve lasten

Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de invoering. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe AMvB. Totdat de AMvB hierop is aangepast, wordt de IGJ gevraagd niet te handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.