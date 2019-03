Demonstratie voorafgaand aan documantaire Leaving Neverland

Van 15.00 – 18.00 is er vrijdag - voorafgaand aan de vertoning van de documentaire Leaving Neverland bij VPRO - een demonstratie van fans op het mediapark in Hilversum, sinds vrijdag 12.00 uur hangen bij de snelwegen A5 (bij Amsterdam) en A4 (bij Hoofddorp) twee grote billboards met hierop de tekst MICHAEL JACKSON IS ONSCHULDIG, KEN DE FEITEN en een foto van Michael Jackson met het woord INNOCENT over zijn mond geplakt.

Met deze billboards geven de fans aan dat ze van mening zijn dat de zanger onschuldig is, de documentaire een eenzijdig verhaal is waarin niet aan waarheidsvinding of wederhoor wordt gedaan en de beweringen van beide mannen niet op feiten zijn gecheckt. De campagne is bekostigd vanuit de fan-community. Met hun acties willen de fans een tegengeluid laten horen, naast de vele verklaringen die er al zijn vanuit familie en vrienden van Jackson, waaronder zeer veel mannen die in hun jeugd ook met hem bevriend zijn geweest en die aangeven dat zij absoluut nooit zijn misbruikt.

In de documentaire Leaving Neverland beschuldigen twee mannen Michael Jackson van misbruik. De documentaire is vrijdag 8 maart ook in Nederland te zien, bij de VPRO. Volgens de fans liegen deze mannen op meerdere punten aantoonbaar. Tevens zijn deze mannen al jarenlang voor miljoenen dollars aan het procederen tegen de nazaten van Jackson. De door hen aangespannen rechtszaken (vier stuks) hebben zij allemaal verloren.

De fans geven overigens wel nadrukkelijk aan dat hun acties alleen gericht zijn tegen deze specifieke beschuldigingen en zijn van mening dat slachtoffers van seksueel misbruik altijd gehoord moeten worden. In deze documentaire wordt echter zo nadrukkelijk gelogen dat zij zich gedwongen voelen zich uit te spreken.