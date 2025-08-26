Klein natuurbrandje Papenvoort snel in de kiem gesmoord

Afgelopen vrijdag werd de brandweer van Borger rond 11.40 uur opgeroepen voor een buitenbrand in Papenvoort aan het Oostereind.

Watertankwagen

Drie minuten later werd ook de watertankwagen gealarmeerd van brandweer Borger. De brand betrof een stukje heide van ongeveer 10 vierkante meter en was met een hogedrukstraal snel onder controle. Het vermoeden bestaat dat de brand door een weggeschoten brandende sigaretpeukje is ontstaan. Na 15 minuten kon brandweer Borger al weer retour naar de kazerne.