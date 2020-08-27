OM eist ruim 6 jaar cel tegen 57-jarige man voor invoer 227 kilo cocaïne

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch 6 jaar en 3 maanden cel geëist tegen een 57-jarige man uit Ridderkerk voor de invoer van 227 kilo cocaïne. Dit meldt het OM woensdag.

Import groente en fruit

De verdachte is de eigenaar van een bedrijf dat groente en fruit importeert. De politie komt hem op het spoor nadat de douane bij de controle van een container de cocaïneblokken vindt, verstopt in de dubbele bodems van dozen met cassave.

De Lier

Op 22 april 2022 komt de container met cassave vanuit Costa Rica aan in de haven van Antwerpen. Op 6 mei 2022 controleert de Belgische douane de container en ontdekt in de bodem van de kartonnen dozen in totaal 227 kilo cocaïne. De douane haalt de pakketten met drugs eruit en plaatst de dozen met cassave weer terug in de container die daarna zijn weg vervolgt naar een opslaglocatie in De Lier.

Informatie uit België

De Belgische politie deelt die informatie op 12 mei 2022 met Nederland. Daarop start de Nederlandse politie een opsporingsonderzoek onder leiding van het Landelijk Parket. De verdachte is op 7 juni 2022 aangehouden. Hij ontkent dat hij wist dat er cocaïne bij de lading met cassave zat en beweert dat zijn groente- en fruitbedrijf is misbruikt door drugscriminelen.

'Door de mand gevallen na lezen versleutelde communicatie op PGP-telefoon'

Het OM denkt daar anders over en stelt dat de verdachte door het doen van een echte bestelling van fruit, die vervolgens buiten zijn schuld zou zijn verwisseld, een beeld van zichzelf als bonafide zakenman heeft willen neerzetten. Toch valt hij na het uitlezen van de versleutelde communicatie op zijn PGP-telefoon volgens de officier van justitie definitief door de mand.

‘Keep it cool’

Zo stuurt de verdachte via zijn PGP-telefoon een bericht aan een contact waarin hij aangeeft dat de containers nog niet vrijgegeven zijn. Hij schrijft dat één van de containers is geselecteerd voor de scan en fysieke inspectie. Hij weet niet welke en zegt: ‘we have to keep cool’.

'Cruciale schakel in logistiek proces'

“De verdachte was een cruciale schakel in het logistieke proces. Hij heeft ervoor gezorgd dat de cocaïne van de verkoper in Zuid-Amerika naar Nederland kon komen. Hij misbruikte zijn bedrijf dat fruit importeerde uit Zuid-Amerika als een dekmantel. Het bedrijf was al bekend bij de douane en liep daarmee minder kans om gecontroleerd te worden”, aldus de officier van justitie.

Ruim 30.000,- euro cash in huis

Bij de verdachte thuis in een kast vindt de politie nog vier bundels met in totaal 31.590,- euro. Hoewel het OM vermoedens heeft dat dit bedrag een illegale herkomst heeft, valt een legale herkomst niet uit te sluiten. De officier vraagt daarom vrijspraak voor witwassen.

Fortius

Het onderscheppen van de cocaïne en de snelle aanhouding van de verdachte is het resultaat van de taskforce Fortius, een samenwerking van Belgische en Nederlandse politie om de smokkel van cocaïne tussen de Antwerpse haven en Nederland aan te pakken. De rechtbank doet uitspraak op 10 september.