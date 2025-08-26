Lichaam vrouw (72) gevonden in Noord-Willemskanaal, man (80) aangehouden

Maandagmiddag werd in het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo een lichaam van een vrouw aangetroffen. 'Uit onderzoek blijkt het om een misdrijf te gaan', zo meldt de politie dinsdag.

Melding

De politie kreeg maandag 25 augustus rond 12.30 uur melding dat er een overleden persoon was aangetroffen in het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo. Er startte een uitgebreid onderzoek dat zich richt op het achterhalen van de identiteit en doodsoorzaak. De omgeving werd ruim afgezet en er werd sporenonderzoek verricht en een politiehelikopter bracht de locatie van boven in beeld. Het lichaam wis uit het water gehaald en geborgen voor nader onderzoek.

Vermissing

Ondertussen werd er in Assen gelijktijdig onderzoek gedaan naar een vermissing, naar aanleiding van een melding. Vanwege de vermissing werd een woning onderzocht aan de Thorbeckelaan in Assen. Daar werden sporen aangetroffen die nader worden onderzocht door de recherche en specialisten van de Forensische Opsporing.

Misdrijf

Uit onderzoek blijkt dat de overleden persoon de 72-jarige vrouw uit Assen is die als vermist werd opgegeven. Op basis van een eerste onderzoek stelt de politie vast dat het om een misdrijf gaat. Een 80-jarige man uit Assen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De man zit in volledige beperkingen en wordt verhoord.

Onderzoek

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest wordt onderzocht. De politie spreekt met omwonenden, doet nader sporenonderzoek, beelden worden veiliggesteld en eventuele getuigen wordt opgeroepen zich te melden.