GGD Fryslân start met prik tegen RS-virus

Vanaf dit najaar biedt GGD Fryslân de RSV-prik aan voor jonge baby’s. De prik beschermt tegen het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV), een veelvoorkomend virus dat bij jonge kinderen ernstige luchtwegklachten kan veroorzaken. Met deze prik kunnen de allerkleinsten extra bescherming krijgen, vooral tijdens het najaar en de winter wanneer het virus het meest voorkomt.

RS-virus veroorzaakt luchtweginfecties

Het RS-virus veroorzaakt luchtweginfecties, zoals verkoudheid. Vooral voor jonge baby’s kan het RS-virus gevaarlijk zijn. Zij kunnen benauwd worden of een longontsteking krijgen. Elk jaar worden 1.500 tot 3.000 baby’s door het RS-virus in het ziekenhuis opgenomen. Dit verhoogt de druk op de intensive care voor kinderen. Met deze prik worden ziekenhuisopnames voorkomen.

Voor wie is de prik?

De prik wordt in Fryslân aangeboden voor baby’s tot 1 jaar en kwetsbare baby’s die ervoor in aanmerking komen. De bescherming houdt ongeveer zes maanden aan. Ouders van baby’s die geboren worden tussen september en maart krijgen de prik aangeboden tijdens het eerste huisbezoek van de jeugdverpleegkundige. Kinderen die vanaf april zijn geboren ontvangen een uitnodiging om de prik te halen op het consultatiebureau.

80% minder ziekenhuisopnames

In andere Europese landen wordt de prik al gegeven. Daar is het aantal ziekenhuisopnames door het RS-virus met 80% gedaald. Zwangeren en/of ouders ontvangen automatisch een uitnodiging. Meer informatie staat op www.ggdfryslan.nl/rsprik

