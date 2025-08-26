Trapopgang naar uitkijktoren Belvedère in Oranjewoud weer hersteld

Publiek heeft vanaf nu weer toegang tot de uitkijktoren Belvedère in Oranjewoud bij Heerenveen.

Weggespoeld

De grond rond de toren was door de regen voor een groot deel weggespoeld waardoor de trapopgangen van de heuvel ook waren verdwenen. De bult waarop de toren is gebouwd is opgeknapt. Een nieuwe toegangstrap is aangelegd waardoor de mensen beter en veiliger bij de toren kunnen komen.

Dertig meter

Ook is de groenvoorziening opnieuw aangeplant en een nieuw hekwerk rond de toren gebouwd. Bezoekers kunnen de toren van dertig meter hoog beklimmen om vervolgens van het uitzicht te kunnen genieten.