Uithoorn start grote schoonmaak ondergrondse containers

De gemeente Uithoorn is vanaf deze week, 25 augustus 2025, begonnen met de jaarlijkse reiniging van de ondergrondse restafvalcontainers. 'Deze schoonmaakactie duurt naar verwachting ongeveer drie weken', zo laat de gemeente weten.

Grondige reiniging met speciaal materieel

De reiniging van de ondergrondse containers wordt uitgevoerd met een speciaal uitgeruste waswagen. Deze wagen reinigt zowel de binnen- als buitenkant van de container, inclusief de inwerpzuil en de betonput. Daarbij wordt gebruikgemaakt van heet water en schoonmaakmiddelen. Vuil en afvalwater worden direct opgevangen en afgevoerd, zodat de omgeving schoon blijft.

2,5 meter diep

Omdat het ondergrondse deel van de containers meer dan 2,5 meter diep is, vraagt dit om een speciale aanpak. De diepte maakt het reinigen extra uitdagend, waardoor het gebruik van professioneel en specifiek ingericht materieel noodzakelijk is.

Aanpak van overlast

De schoonmaak is niet alleen onderdeel van regulier onderhoud, maar wordt ook uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van stank en overlast door vliegen. Door de containers grondig te reinigen, wordt de hygiëne verbeterd en wordt hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt.