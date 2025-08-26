Overeenstemming Ajax en Jinairo Johnson over contractverlenging

Ajax en Jinairo Johnson hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. 'De nieuwe verbintenis van de achttienjarige verdediger loopt tot en met 30 juni 2028. Zijn oude contract liep tot medio 2026', zo meldt Ajax dinsdag.

Jeugdopleiding

Johnson (Amsterdam, 8 april 2007) speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij overkwam van partnerclub AVV Zeeburgia. De geboren Amsterdammer kwam uit in meerdere jeugdelftallen en net als afgelopen seizoen maakt Johnson dit seizoen deel uit van Jong Ajax. Zijn debuut in het betaalde voetbal maakte hij op 13 januari 2025 in de uitwedstrijd tegen Jong AZ.

'Goede dribbel'

Marijn Beuker: “Jinairo is een sterke centrale verdediger die ook als controlerende middenvelder uit de voeten kan. Naast zijn defensieve kracht, is hij technisch vaardig en beschikt over een goede dribbel waarmee hij het spel naar voren kan verplaatsen. Jinairo maakt een hele goede ontwikkeling door en hopelijk kan hij deze lijn voortzetten. Wij hebben in ieder geval vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij Ajax.”