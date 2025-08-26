Nederlandse hulp in strijd tegen Spaanse bosbranden oogst lof

Met behulp van de flexibele waterzakken biedt de luchtmacht de Spanjaarden de helpende hand, maar dat niet alleen. De Chinookbemanning doet ook de nodige kennis en ervaring op met het gebruik van de zogenoemde bambi buckets. Prettige bijkomstigheid is de dankbaarheid van de Spaanse partners en de lokale bevolking.

Of de pizza´s voor de Nederlandse militairen zijn, wil de eigenaar van een pizzeria in het Spaanse León weten. Als het antwoord bevestigend klinkt, mogen de pizza’s mee. Afrekenen hoeft niet. Militairen die even snel een boodschap doen in de lokale supermarkt krijgen regelmatig een duimpje omhoog. Bij een benzinestation vraagt een medewerkster aan een Nederlandse militair: “Zijn jullie hier voor de branden?” Als ze hoort dat dit het geval is, volgt een uitgebreid dankwoord. De bevolking waardeert de Nederlandse hulp enorm.

Uitdagende omstandigheden

Op verzoek van Spanje zet Nederland de toestellen 2 weken in het noorden van het land in. Het blussen van de grote hoeveelheden water is overigens niet zo makkelijk als het klinkt. “Hoge temperaturen, bergachtige omgevingen en beperkt zicht door de rookvorming, zorgen voor uitdagende omstandigheden”, aldus luitenant-kolonel Sander Spithoven, commandant van de Fire Bucket Operation, FBO.

Daar staat tegenover dat het 60-koppige detachement veel opsteekt van de inzet op het Iberisch schiereiland. De vluchten maken veel indruk op de vliegende crew en de geleerde lessen zijn van onschatbare waarde. “Onze mensen komen met een goedgevulde rugzak aan kennis en ervaring terug van deze inzet”, zegt Spithoven.

Nederland is er overigens niet alleen. Naast de Spaanse helikopters en blusvoertuigen zijn er Tsjechen en Slowaken met Cougars en Blackhawks, ook uitgerust met bambi-buckets. Nederland is wél het enige land dat met Chinooks het vuur bestrijdt. Voordeel is dat deze grotere bambi buckets kunnen vervoeren, waar wel 7.500 tot 8.000 liter water ingaat.

Leren van elkaar

“Ik hoop dat wij dat volgend jaar ook zo kunnen”, zegt een Spaanse Chinook-vlieger, die het hele schouwspel goedkeurend gade slaat. De Spaanse luchtmacht bestrijdt het vuur vanuit de lucht met kleinere bambi buckets. “Maar nu we zien hoe de Nederlanders dat doen, is het wellicht ook een goede manier voor ons.” En het is nodig ook beaamt hij. Bosbranden kent hij wel, maar wat er dit jaar in vlammen opgaat is ongekend. “We hebben een hele natte winter gehad”, legt hij uit. “Daardoor is er veel meer vegetatie in het voorjaar gegroeid. Dat maakt onze natuur in de kurkdroge zomer nog veel kwetsbaarder.” Voor nu zegt hij vooral dankbaar te zijn voor de hulp en de leermomenten.