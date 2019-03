Elf verdachten van actie tegen spookbewoning blijven in voorarrest

Elf van de achttien verdachten die dinsdag zijn aangehouden bij een grote actie tegen spookbewoning, zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft in alle gevallen de voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengd. De zeven personen die niet zijn voorgeleid en dus weer vrij zijn, blijven verdachte in het onderzoek.

De hoofdverdachte is een 43-jarige Nootdorper. Hij zou via zijn bedrijf feitelijk de woningen gehuurd en weer verhuurd hebben aan de spookbewoners. De aangehouden 36-jarige Rijswijker en 57-jarige Zoetermeerder hadden samen met de hoofdverdachte een ander bedrijf. Ook via dit bedrijf zouden woningen zijn gehuurd en verhuurd aan spookbewoners. De verdachten zouden veel huur contant hebben ontvangen en via de bedrijven hebben witgewassen. Dat is de verdenking waarvoor ze aan de rechter-commissariszijn voorgeleid.

De overige verdachten waarvan het voorarrest is verlengd, bevonden zich in woningen waar tijdens de zoekingen verdachte zaken zijn aangetroffen. Zo is er in verschillende woningen in totaal 6,5 miljoen euro aan contant geld gevonden. Ook zijn er drie vuurwapens aangetroffen en verschillende soorten harddrugs. De elf worden verdacht van strafbare feiten als witwassen, verboden wapenbezit en bezit van drugs.

Verder zijn er dinsdag veertien auto’s in beslaggenomen, evenals dure horloges en grote hoeveelheden dure merkkleding. De gemeente heeft één van 27 spookwoningen bestuurlijk gesloten wegens drugshandel.