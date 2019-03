Tweede Women's March in Amstedam

Volgens AT5 begon de demonstratie om 12.30 uur vanaf de Dam en kwamen zij rond 14.30 uur aan op het Museumplein. Hier stond een podium voor enkele sprekers.

Er werden ook blokken gevormd in de stoet. Zo was er één voor moslimvrouwen, voor vluchtelingen en voor vrouwen me een beperking. Het was voor de tweede keer dat de Women’s March in Amsterdam werd gehouden.