Felle brand op woonwagenkamp aan Nassaulaan in Vlijmen

Zaterdagmiddag brak brand uit in een bijgebouw op een woonwagenkamp aan de Nassaulaan in Vlijmen. De brandweer kon voorkomen dat de naastgelegen woonwagen ook afbrandde. Deze liep wel flinke schade op door de brand.

De brandweer zette twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen. Ook via het terrein van een naastgelegen bedrijf werd de brand bestreden. Naast de brandweer kwam ook de politie en ambulancedienst ter plaatse. Of er ook gewonden zijn gevallen is niet bekend.