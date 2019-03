Massale opkomst bij Klimaatmars in Amsterdam

Tienduizendenscholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgenden, gezinnen, grootouders, kleine ondernemers, boeren, huurders, huiseigenaren, maar ook wetenschappers, surfers en natuurliefhebbers doet vandaag mee aan de Klimaatmars in Amsterdam. Naar schatting tegen de 40.000 mensen hebben de regen en kou getrotseerd en lopen mee voor een eerlijk én effectief klimaatbeleid, dat heeft de politie bevestigd.

De Klimaatmars begon om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam is nog gaande. De jonge Nederlandse klimaatstakers lopen voorop in de mars die van de Dam naar het Museumplein voert.

Voorafgaand aan de Klimaatmars was er een kort podiumprogramma met optredens van Claudia de Breij en Typhoon, gepresenteerd door Froukje Jansen. Klimaatwetenschapper en hoofdauteur bij het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC Heleen de Coninck gaf een minicollege over klimaatverandering. Ook de initiatiefnemers van de grote scholierenstaking voor het klimaat Dila Doğan (16) en Pieter Lossie (17) spraken de deelnemers toe. Zij werden vergezeld door klimaatstakers van het eerste uur Lilly Platt (10) uit Zeist en de jarige Jovanna van den Berg (13) uit Olst.

Duidelijk signaal

De initiatiefnemers van de Klimaatmars zijn blij dat al deze mensen naar Amsterdam zijn gekomen om een duidelijk geluid vóór een eerlijk en effectief klimaatbeleid te laten horen. De mars in Amsterdam is georganiseerd door Milieudefensie, de FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond. De organisaties zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken. Ze roepen de regering op te stoppen met treuzelen en te kiezen voor échte oplossingen. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Voor een veilige toekomst voor iedereen.

De grote opkomst is volgens de organisatoren het bewijs dat mensen nu een doortastend klimaatbeleid willen van het kabinet. Het draagvlak daarvoor staat onder druk omdat burgers nu al de rekening gepresenteerd krijgen, terwijl de grote vervuilers worden ontzien. Met dit grote gezamenlijke gebaar laten de deelnemers in Amsterdam vandaag zien dat er maar één oplossing is: de rekening eerlijk verdelen én een ambitieus klimaatbeleid.