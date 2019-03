Zwaar gewonde bij steekpartij in Den Haag

In een woning aan de Gouveneurlaan in Den Haag is zondagmiddag een persoon zwaar gewond geraakt bij een steekpartij.

De politie heeft in de woning vijf personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij. Zij zullen gehoord worden over hun rol in het incident.

In en om de woning is een sporenonderzoek gehouden. De toedracht van de steekpartij is nog niet bekend.