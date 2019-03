China houdt Boeing 737 MAX 8-toestellen aan de grond na ramp Ethiopië

De crash in Ethiopië is de tweede crash met dit type vliegtuig in een half jaar tijd. Ook Ehtiopië Airlines en de Kaaimaneilanden hebben alle vluchten met dit type toestel opgeschort. Dit meldt de NOS maandag. In Nederland heeft reisorganisatie TUI drie toestellen van type 737 MAX 8 in gebruik. Een woordvoeder laat aan de NOS weten dat er op dit moment geen aanleiding is om aan te nemen dat deze toestellen niet veilig zijn. TUI geeft aan de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en in nauw contact te blijven met de fabrikant en de luchtvaartautoriteiten en eventuele extra aan aanwijzingen op te volgen.

In oktober stortte er al een 737 MAX 8 neer van luchtvaartmaatschappij Lion Air. Dat gebeurde in Indonesië. De 737 MAX 8 is een vernieuwde versie van de 737. Of er een structureel probleem is met het type toestel, is nog niet duidelijk. In Indonesië waren er vermoedelijk problemen met de hoogteregelaars, bleek uit een tussentijdse evaluatie. Na die ramp waarschuwde Boeing alle piloten van de 737 MAX 8 voor een sensor die niet goed werkte. Het bedrijf kondigde aan met een software-update te komen, maar dat is nog niet gebeurd.