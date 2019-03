Politie blijft op zoek naar verdachte schietincident Beckum

Een arrestatieteam van de politie heeft maandagavond een man aangehouden in een onderzoek naar het schietincident in Beckum op 2 februari van dit jaar. Rond middernacht werd er bij een bruiloft geschoten. Daarbij raakten drie mensen gewond.

De politie startte meteen een onderzoek en kreeg al snel een verdachte in beeld. Een foto van deze verdachte werd eerder getoond, in de hoop dat mensen de politie kunnen helpen bij het vinden van deze man.

Er was informatie dat de man maandagravond bij de Clematisstraat in Almelo zou zijn. Het arrestatieteam hield daar wel een man aan, maar dat was niet de verdachte die gezocht werd. De man die werd aangehouden is kort na zijn aanhouding weer heengezonden.