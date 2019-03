OM eist gevangenisstraffen voor leveren zware munitie aan Franse terreurcel

De partij van 45 kilo zware munitie is op Eerste Paasdag 2016 aangetroffen in een kelderbox in Rotterdam-West. Dat gebeurde na de aanhouding van Anis B., een door Frankrijk gezocht terrorismeverdachte, die aan de gewapende strijd van IS in Syrië zou hebben deelgenomen.

Duidelijke link

Bij het oprollen van de terreurcel, waarvan B. vermoedelijk deel uitmaakte, ontdekte de politie op 24 maart 2016 een appartement van IS in Argenteuil. In deze schuilplaats werden vijf Kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften gevonden.

Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket was de in Rotterdam gevonden munitie bedoeld om met het wapenarsenaal in Argenteuil gebruikt te worden bij een terroristische aanslag. "Het onderzoek heeft een duidelijke link opgeleverd tussen de Nederlandse wapenhandel en de voorbereiding van aanslagen in Frankrijk", aldus de officier van justitie.

Na de munitievondst hebben politie en justitie de stukjes gelegd van een puzzel die zicht gaf op contacten en afspraken tussen de Franse terreurverdachten en de Nederlandse verdachten. Een belangrijke vraag daarbij was of de Franse terreurcel vertakkingen had in Nederland. Daarvan is niets gebleken.

De munitie was verpakt in plastic tassen waarop van drie verdachten vingerafdrukken zijn aangetroffen. Deze vingerafdrukken zaten niet op het hengsel, maar midden op een plastic boodschappentas met munitie.

Boze opzet

Uit het onderzoek is niet gebleken dat de verdachten in Rotterdam wisten dat de munitie bedoeld was voor het plegen van een grote terroristische aanslag. Daarmee ontbrak bij hen boze opzet, maar zijn zij de terreurverdachten wel behulpzaam geweest, aldus het OM. Volgens de officier van justitie waren de verdachten medeplichtig aan een terroristische organisatie, die de bedoeling had een dodelijke aanslag te plegen.

"Dat deze verdachten uiteindelijk geen bloed aan hun handen hebben is niet aan henzelf te danken. De gevolgen zouden niet zijn te overzien geweest wanneer in Frankrijk, België of Nederland niet tijdig ingegrepen zou zijn", benadrukte de officier van justitie. Hij verweet het criminele milieu schaamteloos de schouders op te halen voor het terroristische leed waarvoor het ook verantwoordelijk is.

Vrijspraak

Het minste licht is gevallen op de rol van de verdachte in wiens kelderbox de munitie is ontdekt. Hij heeft steeds gezegd niet beter te weten dan dat de Franse terreurverdachten zakken met kleren bij hem in berging gezet hebben. Ook volgens de verklaringen van de Fransen zou de bewoner van niets hebben geweten. Tegenover deze ontlastende verklaringen zijn geen puzzelstukjes gevonden die een ander beeld geven. Alles bij elkaar bracht het de officier van justitie tot het vragen om vrijspraak.

Het proces wordt donderdag voortgezet met de pleidooien van de advocaten.