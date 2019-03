OM eist 10 jaar cel voor dodelijke ibogaïnebehandeling

Een 59-jarige vrouw uit Kockengen, die in 2014 ook al veroordeeld is voor de dodelijke afloop van een behandeling met het hallucinatoire middel, stond hier dinsdag voor de rechtbank in Midden-Nederland opnieuw voor terecht. 'Dit maal kostte het een 48-jarige vrouw uit Zweden op 3 februari 2017 haar leven. De officier van justitie eiste een celstraf van tien jaar', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Celstraf

'Alleen een lange onvoorwaardelijke celstraf kan een einde maken aan de praktijken van deze verdachte', aldus de officier van justitie vandaag tijdens de behandeling van de ‘ibogaïnezaak’.

Overleden door intoxicatie met ibogaïne

Het slachtoffer reisde volgens afspraak eind januari 2017 naar Nederland om zich voor haar verslaving aan opiaten te laten behandelen. Ze zou vijf dagen bij de verdachte in haar woning in Kockengen verblijven, tot 6 februari. Op 3 februari werd de behandeling haar fataal. Doodsoorzaak: intoxicatie met ibogaïne. Aanklacht: doodslag met voorwaardelijke opzet. De verdachte heeft de vrouw niet willen doden, maar de kans aanvaard dat ze door de behandeling met ibogaïne zou overlijden.

Medische keuring

Daarnaast wordt de verdachte verweten dat zij haar cliënte in hulpeloze toestand heeft gebracht door haar voorafgaand aan de behandeling onvoldoende te wijzen op de risico’s van de behandeling, en haar gezondheidstoestand onvoldoende te screenen. Ze liet de vrouw onder valse voorwendselen een medische keuring ondergaan, maar omdat de vrouw de vragen niet naar waarheid invulde, was de uitkomst van geen waarde. De verdachte wist wel dat de vrouw een antidepressivum en methadon gebruikte, wat niet samen gaat met ibogaïne, maar controleerde haar hier niet op, zo is de verdenking. Evenmin gaf ze haar de kans te detoxen.

Geen hartbewaking

Tijdens de behandeling heeft ze haar niet goed begeleid. Deskundigen hebben aangegeven dat een behandeling met ibogaïne de eerste 48 uur in een klinische setting moet plaatsvinden met continue hartbewaking, iets wat ze in haar woonhuis in Kockengen niet kon bieden. Toen het verkeerd ging, heeft ze de hulpdiensten wel ingeschakeld maar onjuiste informatie gegeven. De vrouw zou een AirB&B-gast zijn en een astma-aanval hebben gehad. Voor de hulpdiensten arriveerden sloeg ze op de vlucht.

Verzwegen

Niet in de minste plaats wordt de verdachte verweten dat zij middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid heeft verkocht of gegeven aan zes personen, waaronder de overleden vrouw. De verdachte heeft daarbij verzwegen dat het middel mogelijk schadelijk is voor het leven of de gezondheid. Omdat dit feit, waarvoor niet vaak wordt vervolgd, heeft geleid tot de dood van de vrouw, staat hier een maximumstraf van levenslang op. De verdachte echter is als geen ander bekend met de schadelijke effecten van het middel.

Verlaagde hartfrequentie

In de eerdere strafzaak in 2014 hebben deskundigen uitleg gegeven over de mogelijke gevolgen, van een verlaagde hartfrequentie tot een plotselinge hartdood. In die zaak ging het om vijf personen, waarvan er drie waren overleden en één nog altijd gebonden is aan bed en rolstoel. Tenslotte staat er op de tenlastelegging dat ze mensen heeft behandeld zonder de vereiste BIG-registratie. Zij was niet bekwaam om de behandeling medisch verantwoord te geven en heeft hierdoor ernstige gezondheidsschade veroorzaakt met de dood tot gevolg.

‘Iboga-fee’

De officier van justitie benadrukte dat de verdachte, die zichzelf ziet als een ‘iboga-fee’, na haar eerdere veroordeling gewoon is doorgegaan met het aanbieden en uitvoeren van behandelingen zonder de veiligheid in acht te nemen. Haar vertrouwen in het middel en in haar ‘genezingsmethode’ is nog altijd even groot. Het is niet haar schuld, vindt ze, dat mensen na de behandeling invalide worden of overlijden. Dat alles maakt dat het recidiverisico als hoog wordt ingeschat.

'Met mensenlevens gespeeld'

'Het is nu aan u, geachte Rechtbank, om daadwerkelijk een einde te maken aan deze praktijken', hield de officier van justitie de rechtbank voor. 'De verdachte heeft alle alarmsignalen en waarschuwingen genegeerd en heeft jarenlang met mensenlevens gespeeld, net zo lang tot het weer ten koste ging van een mensenleven.' Gezien de onomkeerbare gevolgen en de hoge kans op recidive eiste de officier van justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar.