Overvallen voorkomen dankzij acht aanhoudingen

De recherche in Amsterdam-Oost heeft afgelopen drie weken in een lopend onderzoek acht aanhoudingen verricht.

Het onderzoek begon na een woningoverval op de Mary van der Sluisstraat op zondag 24 februari. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.

Brute woningoverval

De verdachten van de woningoverval op de Mary van der Sluisstraat maakten via Marktplaats een afspraak om dure goederen te kopen. Tot een verkoop komt het echter niet, want het slachtoffer wordt zodra hij de deur opendoet bedreigd met een vuurwapen, waarna zijn spullen worden meegenomen.

Samenwerking Marktplaats

De recherche werkt in het onderzoek nauw samen met Marktplaats om achter de identiteit van de verdachten te komen. Samen komen ze erachter dat de mogelijke verdachten via meerdere accounts blijven reageren op advertenties van dure goederen. Marktplaats waarschuwt verschillende verkopers en blokkeert accounts waardoor nog meer overvallen voorkomen kunnen worden.

Aanhoudingen

In totaal houdt de recherche acht mannen uit Amsterdam aan in de leeftijd van 17 tot 19 jaar. Een verdachte is vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. De overige zeven verdachten zitten nog vast.

Waarschuwing

Wilt u iets online verkopen? Wees alert wanneer u dure spullen verkoopt en de koper alleen thuis wilt afspreken. Spreek bijvoorbeeld af op een openbare plek met veel mensen en camera’s. Wil de koper dit niet laat de verkoop dan niet doorgaan. In geval van nood bel 112.