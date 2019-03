Minder suïcides op het spoor

In 2018 is het aantal suïcides op het spoor weer afgenomen. Dit jaar met ruim 10%, van 215 naar 194.

Zo’n sterkte daling hebben we in de afgelopen 10 jaar niet gezien. Het wijst op een goede aanpak. NS en ProRail werken hierin samen. Zorgvuldige berichtgeving en nauwe samenwerking zijn belangrijke kanten in de preventie. Dit meldt ProRail op de website.

ProRail schrijft verder:

Hulp is mogelijk

NS en ProRail zetten zich sterk in voor het voorkomen van suïcides op het spoor. Dat doen we in nauwe samenwerking. Allereerst met andere vervoerders en ook met stichting 113 Zelfmoordpreventie. In onze berichten wijzen we waar mogelijk op hulp. Dat doen we ook langs het spoor. Borden nodigen passanten uit om te bellen en hulp te zoeken. Ook vragen we in de media structureel aandacht voor hulp als het over suïcide gaat.

Grote impact

Verder zijn we vooral terughoudend als het om berichtgeving gaat. We willen kopieergedrag namelijk voorkomen. Onderzoek toont aan dat grote voorzichtigheid in berichtgeving helpt. Wanneer relevant vertellen we over de impact van suïcide. Denk daarbij aan treinpersoneel: een machinist die een aanrijding meemaakt of een conducteur die bij een ongeval moet optreden. Maar ook de Incidentenbestrijders van ProRail en hulpdiensten. Zij maken regelmatig zeer ernstige situaties mee en dragen zo respectvol mogelijk zorg voor de afhandeling.

Wees alert

Wat ook helpt in het voorkomen van suïcide is de alertheid van omstanders. Medewerkers in de spooromgeving trainen we om bepaald gedrag waar te nemen en daar op in te grijpen. Daarmee helpen we mensen naar de juiste zorg. Daarnaast investeert ProRail in het groeiende arsenaal aan effectieve maatregelen. Hieronder vallen hekken langs het spoor, schriklichten en antiloop-matten, camera-toezicht, en een actieve samenwerking met de omgeving. Zo zorgen we voor een steeds groter vangnet, voor wie het nodig heeft.



Denk je zelf aan suïcide? Hulp helpt, neem contact op met telefoonnummer 0900 0113 van Stichting 113 Zelfmoordpreventie https://www.113.nl/